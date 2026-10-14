Aydın'da 6 şüpheli tutuklandı, 3 kilo 485 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da 6 şüpheli tutuklandı, 3 kilo 485 gram metamfetamin ele geçirildi

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Aydın'da 3 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Adreslerde 3 kilo 485 gram metamfetamin ve 160 gram bonzai ele geçirilirken, Efeler ve Kuşadası ile İzmir'de 5 adrese yapılan operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Aydın ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik kentte 3 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adreslerdeki aramada, 3 kilo 485 gram metamfetamin ve 160 gram bonzai ele geçirildi.

Devam eden soruşturma kapsamında suça karıştığı belirlenen kişilerin yakalanması için Efeler ve Kuşadası ilçeleri ile İzmir'de 5 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, zanlılar K.E, S.G, A.Y, D.A.K. ve Y.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
KuşadasıGüvenlik3. SayfaGüncelEfelerİzmirAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 6 şüpheli tutuklandı, 3 kilo 485 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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