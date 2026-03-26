Aydın'da 700 Ağaç Kesildi

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde 8 çiftçiye ait 700 incir ve zeytin ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi.

Olay, dün Gaffarlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 8 çiftçiye ait incir ve zeytin ağaçları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Durumu fark eden çiftçiler, jandarma karakoluna giderek şikayette bulundu. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, ağaçları kesen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Diğer yandan Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması yaptı.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,