Aydın'da Adnan Menderes İçin Lokma Hayrı Düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da Adnan Menderes İçin Lokma Hayrı Düzenlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, eski Başbakan Adnan Menderes'in vefatının 63'üncü yılı dolayısıyla çeşitli lokma hayırları düzenledi. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Menderes'i saygı ve rahmetle andı.

17.09.2024 14:21  Güncelleme: 16:12
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, eski Başbakan Adnan Menderes'in vefatının 63'üncü yılında kentin birçok noktasında lokma hayrı gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes'i lokma hayrıyla andı. Vefatının 63'üncü yılında anılan eski başbakan Adnan Menderes için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyet tarihimizde bir döneme damgasını vuran merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Vatandaşlar; Adnan Menderes'in memleketi Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi ile Efeler, Nazilli, Söke ve Koçarlı merkezinde gerçekleştirilen hayır dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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