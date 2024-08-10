Aydın'da AK Parti Heyeti Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı - Son Dakika
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Aydın'da AK Parti Heyeti Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı

Aydın\'da AK Parti Heyeti Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı

Aydın'da çıkan yangında zarar gören Söke'deki bölgeyi incelemek için AK Parti heyeti ziyarette bulundu. Milletvekili Mustafa Savaş ve diğer parti üyeleri, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve hasar tespit çalışmalarının hızlanacağını belirtti.

10.08.2024 16:21
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Aydın'da AK Parti heyeti, Söke'deki yangında zarar gören bölgede inceleme yaptı, vatandaşları dinledi.

Argavlı Mahallesi'ni ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti Söke İlçe Başkanı Süleyman Yılmaz ve AK Parti'li ilçe belediye meclis üyeleri, yangının zarar verdiği bölgeyi inceledi.

Daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelen heyet, talepleri dinledi.

Milletvekili Savaş, yaraları sarmak için geldiklerini ifade ederek, hasar tespit çalışmalarının hızlanacağını, vatandaşların taleplerinin karşılanacağını söyledi.

Germencik ilçesinde 7 Ağustos'ta çıkan yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayılmış, Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edilmiş, dumandan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edilmişti. Yangın 8 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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