Aydın'da AK Parti heyeti, Söke'deki yangında zarar gören bölgede inceleme yaptı, vatandaşları dinledi.
Argavlı Mahallesi'ni ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti Söke İlçe Başkanı Süleyman Yılmaz ve AK Parti'li ilçe belediye meclis üyeleri, yangının zarar verdiği bölgeyi inceledi.
Daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelen heyet, talepleri dinledi.
Milletvekili Savaş, yaraları sarmak için geldiklerini ifade ederek, hasar tespit çalışmalarının hızlanacağını, vatandaşların taleplerinin karşılanacağını söyledi.
Germencik ilçesinde 7 Ağustos'ta çıkan yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayılmış, Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edilmiş, dumandan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edilmişti. Yangın 8 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da AK Parti Heyeti Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?