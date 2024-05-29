Aydın'da akaryakıt istasyonundan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da akaryakıt istasyonundan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Aydın\'da akaryakıt istasyonundan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı. İstasyondan çalınan para, kredi kartları, çek, senet, cep telefonu, araç ve iş yeri anahtarları ile diğer değerli eşyaların çalındığı belirlendi. Yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.05.2024 11:16
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesinde akaryakıt istasyonu işleten T.H.Ç. (56) jandarmaya başvurarak, istasyonun ofis bölümünden yaklaşık 30 bin lira para, kredi kartları, çek, senet, cep telefonu, araç ve iş yeri anahtarları ile bazı değerli eşyaların çalındığını belirtti.

İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında inceleme yaptı.

Kimliği belirlenen şüpheli S.D. (34) Neşetiye Mahallesinde, çalıntı malzemelerle yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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