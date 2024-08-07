Aydın'da Alevler Seralara Yaklaşıyor

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AYDIN'DA ALEVLER SERALARA YAKLAŞTI

Aydın'ın Germencik ilçesi Gümüşköy Mahallesi'nde makilikte çıkan e rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Alevler, Söke'nin Argavlı Mahallesi'ndeki seralara yaklaştı. Yanan ağaçların neden olduğu ısı nedeniyle bazı seraların naylonları eridi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri seraların etrafındaki yanan ağaçları söndürmeye çalışırken, vatandaşlar da alevlerin daha fazla seralarına yaklaşmaması için mücadele veriyor.