Aydın'da Apartmanda Yangın: 2 Yaralı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesinde 4 katlı bir apartmanın 2'inci katında çıktı. İddiaya göre klima motorundan çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,