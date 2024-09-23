Aydın\'da AYKART Uygulamasına Yeni Özellik: Otobüs Konumu Takibi

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilerek kullanımına sunulan AYKART uygulamasında otobüsün konumu takip edilebilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen AYKART uygulamasına eklenen yeni özellik ile otobüslerin hangi konumda olduğu takip edilebilecek. AYKART uygulaması ile vatandaşlar "Otobüsüm Nerede" özelliğini kullanabilmelerinin yanı sıra bakiye sorgulaması ve yüklemesi yapabiliyor, sanal kart oluşturabiliyor, otobüslerde kartsız ödeme gerçekleştirebiliyor, araç hareket saatlerini öğrenebiliyor.