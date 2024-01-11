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Aydın'da ayrılmak isteyen kadın otoparkta öldürüldü - Son Dakika
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Aydın'da ayrılmak isteyen kadın otoparkta öldürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan eczacı Şule Karamercan, birlikte yaşadığı Aydın Aksakdemir tarafından ayrılmak istediği için otoparkta tabancayla öldürüldü. Olay sonucunda Aydın Aksakdemir de intihar etti. Şule Karamercan'ın cenazesi Nazilli'de toprağa verildi.

Aydın\'da ayrılmak isteyen kadın otoparkta öldürüldü
11.01.2024 - 19:10,  Güncelleme: 19:37
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AYDIN'ın Efeler ilçesinde birlikte yaşadığı Aydın Aksakdemir (53) tarafından ayrılmak isteyince otoparkta tabancayla öldürülen eczacı Şule Karamercan (49), Nazilli ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Balıkköy Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. 2015 yılından beri birlikte yaşayan ve yakın zamanda ilişkilerine son veren eczacı Şule Karamercan ile elektrik mühendisi Aydın Aksakdemir, evlerinin otoparkında buluştu. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Aksakdemir, yanındaki tabancayla Karamercan'ı vurdu. Gürültüyü duyup, araya girmek için gelen komşuları Mustafa Kalfa ise seken kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. Aydın Aksakdemir ardından tabancayı başına dayayıp, yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, iki sevgilinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şule Karamercan ile Aydın Aksakdemir'in cenazeleri, Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan Mustafa Kalfa ise ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yakınları Şule Karamercan'ın ilişkiyi bitirmek istediğini, Aydın Aksakdemir'in ise buna karşı çıktığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.

MEMLEKETİ NAZİLLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Karamercan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'nden alınarak Nazilli Koca Camiye getirildi. Karamercan'ın cenazesi gözyaşları içerisinde Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Aydın Eczacılar Odası Başkanı Sefa Karaaslan, Aydın AK Parti eski milletvekili Gültekin Kılınç, eczacı meslektaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Kaynak: DHA
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