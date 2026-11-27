Aydın merkezli 3 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Aydın, İzmir ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından salıverildi, 29 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 24 Kasım'da Aydın, İzmir ve Kocaeli'de belirlenen 19 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmiş, 36 şüpheli yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilere ve bir şirkete ait banka hesapları üzerinden 2026 yılında toplam 1 milyar 759 milyon 544 bin 749 liralık işlem hacminde, 30 bin 585 işlem gerçekleştirildiği belirlenmişti.

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde ettikleri öne sürülen gelirleri önce Türkiye merkezli kripto varlık platformlarına, ardından yurt dışı merkezli platformlara ve tespit edilemeyen kripto cüzdanlarına aktardıkları belirtilmişti.