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Aydın'da bir kadın cinayeti: 3 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da bir kadın cinayeti: 3 kişiden 1'i tutuklandı

Aydın\'da bir kadın cinayeti: 3 kişiden 1\'i tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Cuma Mahallesi'nde yaşanan bir olayda Semiha Kocaman bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan 3 kişiden F.K. ve M.K. serbest bırakılırken, N.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.B'nin, Kocaman'ın kızı F.K. ile arkadaş olduğu ve cinayeti işledikten sonra kadının bileziklerini alıp evden ayrıldığı belirtildi.

02.02.2024 18:27
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Semiha Kocaman'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Cuma Mahallesi'nde Semra Kocaman'ın (50) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan F.K. ve M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliye sevk edilen N.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

N.B'nin, Kocaman'ın kızı F.K. ile arkadaş olduğu, cinayeti işledikten sonra kadının bileziklerini alıp evden ayrıldığı belirtildi.

Olay

Cuma Mahallesi 202 Sokak'taki bir evde dün, çığlık sesinin duyulması üzerine polise haber verilmiş, olay yerine gelen ekipler Kocaman'ı bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulmuştu. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Aydın'da bir kadın cinayeti: 3 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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