Aydın'da Büyükşehir Belediyesi İftar Programları Düzenledi

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Girne Mahallesi Efekent Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dün kentin yedi farklı noktasında iftar programı düzenlendi. Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı ve Girne Mahallesi Efekent Kapalı Pazar Yeri, Çine ilçesi Kahraman Mahallesi, Karacasu ilçesi Yaykın Mahallesi, Nazilli ilçesi Çapahasan Mahallesi, Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi ve Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi'nde iftar sofraları kuruldu.

Başkan Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile birlikte Girne Mahallesi Efekent Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftarda vatandaşlar ile bir araya geldi.

Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarında her gün on binlerce vatandaşın oruç açtığını belirterek, tüm Aydınlıları Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarında ramazan ayının bereketini yaşamaya davet etti.