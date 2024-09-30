Aydın'da Çevre ve Peyzaj Düzenlemeleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aydın'da Çevre ve Peyzaj Düzenlemeleri Gerçekleştirildi

Aydın\'da Çevre ve Peyzaj Düzenlemeleri Gerçekleştirildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim'de çevre ve peyzaj düzenlemeleri ile temizlik çalışmaları yaptı. Başkan Özlem Çerçioğlu, çalışmaların tüm ilçelerde süreceğini belirtti.

30.09.2024 14:06  Güncelleme: 14:15
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Didim'de geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, daha ferah ve estetik bir kent amacıyla yapılan çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra temizlik çalışması da yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Buharkent'ten Didim'e tüm ilçelerde çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahasında bulunan park, bahçe, meydan, kavşak ve refüjlerde çalışmalar gerçekleştirildi.

"Kentimizi hep birlikte aydınlık yarınlara taşıyacağız"

Kent genelinde çevre ve peyzaj düzenlemeleri ile temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm birimlerimiz ile kent genelinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peyzaj düzenlemeleri ile kentimizi hem daha modern bir hale getiriyor, hem de araç ve yayaların güvenliğini sağlıyoruz. Güzel Aydın'ımız için vatandaşlarımızı da çevreye daha da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kentimizi hep birlikte aydınlık yarınlara taşıyacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Çevre ve Peyzaj Düzenlemeleri Gerçekleştirildi - Son Dakika

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