Aydın'da çıkan yangınlara hızlı müdahale

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, farklı ilçelerde sıcaklığa bağlı çıkan yangınlara hızla müdahale etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle bir kez daha vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, güzel kentimizin yarınları için kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 3 ilçede 4 farklı noktada çıkan yangınlara 15 araç ve 67 personelle müdahale etti. Ekipler, Söke ilçesi Özbey Mahallesi'nde meydana gelen arazi ve ev yangınını, Çine ilçesi Kaşvit Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınını ve Efeler ilçesi Pınardere ile Ata Mahalleleri'nde çıkan yangınları kontrol altına aldı.

Farklı noktalarda çıkan yangınlara eş zamanlı müdahale

Söndürme çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve ASKİ'ye ait arazözler, tankerler ve dozerler de destek verdi. Ekipler hummalı çalışmaları sonucu farklı noktalarda eş zamanlı çıkan yangınların büyümesinin önüne geçerek vatandaşların mal ve can güvenliğini sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için 24 saat görevleri başında. Artan hava sıcaklıkları nedeniyle bir kez daha vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, güzel kentimizin yarınları için kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.