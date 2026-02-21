Aydın'da Cinayet: Hurdacı Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Aydın'da Cinayet: Hurdacı Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

21.02.2026 15:19
Aydın'da bıçaklanarak öldürülen Çakaloğlu çiftinin cinayet şüphelisi hurdacı Şadi H. adliyeye sevk edildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Turgut (79)-Nuran Çakaloğlu (79) çiftinin cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan hurdacı Şadi H. (39) adliyeye sevk edildi.

Doktor Ahmet Çakaloğlu, 8 Şubat'ta saat 18.00 sıralarında, bir süredir haber alamadığı babası Turgut ve annesi Nuran Çakaloğlu'nun Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'ndeki müstakil 2 katlı evine geldi. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde buldu. Çakaloğlu'nun ihbarı sonrası adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde çiftin baş, boyun ve karın olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle öldükleri belirlendi. Cansız bedenler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Komşuları, Çakaloğlu çiftinin evinden saat 03.00 sıralarında kavga sesi duyduklarını söyledi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, olayın aydınlatılması için 5 ayrı özel ekip oluşturuldu. Eve yakın bölgede güvenlik kamerası bulunmadığı belirtildi. Savcılık kararıyla ev mühürlenirken, kapıya polis şeridi çekildi. İncelemede, vücudunda 15 bıçak darbesi bulunan Turgut Çakaloğlu'nun cesedinin evin girişinde, 10 bıçak darbesiyle ölen Nuran Çakaloğlu'nun cesedinin ise üst kattaki yatak odasında bulunduğu tespit edildi.

KESEDEKİ ALTINLAR ALINMIŞ

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, 2 kesedeki altınların alındığı, Nuran Çakaloğlu'nun üzerindeki altın kolye, küpe, yüzük ve bileziklere ise dokunulmadığını belirledi. Ayrıca ekipler, eve zorla girildiğine dair bir bulguya rastlamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin Çakaloğlu çiftini tanıyor olabileceği ve cinayetlerin hırsızlık gibi gösterilmek istendiği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Otopsi işlemleri tamamlanan çift, 10 Şubat'ta Germencik Hıdırbeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise cami bahçesindeki cenazeyi kayda aldı.

İTİRAF ETTİ

Yaklaşık 12 gün süren teknik ve fiziki takip ile güvenlik kamerası incelemeleri sonucu, cinayet şüphelisinin hurdacılık yapan Şadi H. olduğu tespit edildi. Takibe alınan şüpheliye dün öğle saatlerinde operasyon yapıldı. Polis, kaçmaya çalışan şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf edip, Turgut Çakaloğlu'ndan para istediğini, bu talebinin reddedilmesi üzerine öfkelenerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen şüpheli, evin üst katından ses duyması üzerine Nuran Çakaloğlu'nu da bıçaklayıp öldürdüğünü, suç aleti bıçağı ise dereye attığını anlattı. Polis, delillendirme kapsamında evinde arama yaptığı şüphelinin suç aleti bıçağı attığını söylediği derede de arama çalışması başlattı. Evine 5 kilometre mesafedeki deredeki aramalarda şüphelinin ayakkabı, pantolon ve çantası bulundu. Suç aleti bıçağın bulunması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olayın ardından panikle kaçtığını da ifadesinde anlan Şadi H., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cinayet, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Cinayet: Hurdacı Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

SON DAKİKA: Aydın'da Cinayet: Hurdacı Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
