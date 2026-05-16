Aydın'da Devrilen Araçta Yangın Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkıp devrilerek alev alan otomobildeki sürücü yaralandı.
O.T. idaresindeki 09 HT 016 plakalı otomobil, Işıklı Bulvarı'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araçta yangın çıktı.
Otomobilde sıkışıp yaralanan sürücü O.T, yardıma gelen diğer sürücülerin çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çıkan yangın ise vatandaşlarca yangın tüpüyle kısa sürede söndürüldü.
