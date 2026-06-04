Aydın'da Esnaf ve Vatandaş Arasında Kavga: 5 Yaralı - Son Dakika
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Aydın'da Esnaf ve Vatandaş Arasında Kavga: 5 Yaralı

Aydın\'da Esnaf ve Vatandaş Arasında Kavga: 5 Yaralı
04.06.2026 22:25
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Aydın'ın Efeler ilçesinde esnaflar ve yoldan geçenler arasında çıkan kavgada 1 polis yaralandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, esnaflar ile yoldan geçen vatandaşlar arasında çıkan kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı. Yaşanan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Osman Yozgatlı Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'nde meydana geldi. Cadde esnafları ile yoldan geçen vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çeevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden ekipler, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Yaşanan arbedede 4 kişi, darp sonucu yaralanırken, polis memuru İ.A. ise elinden bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı ve polis ekiplerinin olayı yatıştırmaya çalıştığı yer aldı. O

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Efeler, Kavga, Aydın, Polis, Yaşam, Son Dakika

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