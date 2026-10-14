Aydın\'da etiketsiz gıda operasyonunda 6 kişiye 1 milyon 859 bin lira ceza kesildi

Aydın'ın Efeler ve Köşk ilçelerinde etiketsiz olduğu belirlenen ve uygun koşullarda saklanmayan gıda satan 6 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ilçedeki bazı depo ve iş yerlerine operasyon yaptı.

Yapılan aramalarda etiketsiz oldukları belirlenen 500 litre sıvı yağ, 1500 kilogram bal, 65 kilogram sucuk ile uygun koşullarda saklanmayan 4 bin 439 kilogram kuru incir ele geçirildi.

Ürünlerin satışını yapan 6 kişiye toplam 1 milyon 859 bin lira idari para cezası kesildi.