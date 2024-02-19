Aydın'da Ev Yangınında 89 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da Ev Yangınında 89 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın\'da Ev Yangınında 89 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında 89 yaşındaki Zehra Özkaya hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Özkaya'nın cenazesi otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

19.02.2024 10:17  Güncelleme: 10:18
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde evde çıkan yangında 89 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Acarlar Mahallesi'ndeki müstakil evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, yalnız yaşadığı öğrenilen Zehra Özkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özkaya'nın cenazesi otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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