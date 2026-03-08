Aydın\'da feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarptığı kazada Moğolistan uyruklu sürücü Gambat Tumennasan ağır yaralanırken, yanında bulunan Ahmet Demir (66) ve eşi Fikriye Demir (66) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Haydere Mahallesi Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Bozdoğan'dan Kemer Barajı yönüne giden Gambat Tumennasan yönetimindeki 09 AGJ 669 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak yol kenarındaki ağaçlığa daldı. Ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Tumennasan araçta sıkışarak yaralanırken, yanındaki Ahmet Demir ve eşi Fikriye Demir ise hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Tumennasan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Moğolistan uyruklu Tumennasan, buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarmanın olay yerindeki gerekli incelemelerinin ardından Ahmet ve Fikriye Demir'in cenazeleri ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.