Aydın'da gal arısına karşı mücadelede yararlı böcekler doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Aydın'da gal arısına karşı mücadelede yararlı böcekler doğaya bırakıldı

Aydın\'da gal arısına karşı mücadelede yararlı böcekler doğaya bırakıldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı ile mücadele etmek amacıyla Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Eğrikavak Yaylası'na torymus sinensis türü böcekler bırakıldı. Orman İşletme Müdürü Engin Evcin, gal arısının son yıllarda kestane ağaçlarına zarar verdiğini belirterek, böceklerin doğaya bırakıldığını açıkladı. Çalışmaların devam edeceği ve böceklerin Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü'nden getirildiği bildirildi. Programa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş da katıldı.

02.05.2024 09:11
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Aydın'ın Köşk ilçesinde kestane ağaçlarına zarar veren "gal arısı" ile mücadele için yararlı böcekler doğaya bırakıldı.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında kestane ağaçlarının yoğun olduğu Eğrikavak Yaylası'na "torymus sinensis" türü böcekler bırakıldı.

Orman İşletme Müdürü Engin Evcin, açıklamasında, son yıllarda özellikle gal arısının kestane ağaçlarına zarar verdiğini, bunlarla mücadele etmek için de böceklerin doğaya bırakıldığını belirtti.

Çalışmaların devam edeceğini aktaran Evcin, "torymus sinensis" türü böceklerin, Bayındır Orman İşletme Müdürlüğünden getirildiğini kaydetti.

Programa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da gal arısına karşı mücadelede yararlı böcekler doğaya bırakıldı - Son Dakika

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