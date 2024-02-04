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Aydın'da Geleneksel Deve Güreşi Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da Geleneksel Deve Güreşi Festivali düzenlendi

Aydın\'da Geleneksel Deve Güreşi Festivali düzenlendi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen 39. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde 160 deve mücadele etti. Etkinliği çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, katılanlara teşekkür etti.

04.02.2024 17:17
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, 39. Geleneksel Deve Güreşi Festivali gerçekleştirildi.

Belediye tarafından deve güreşi sahasında düzenlenen etkinlikte 160 deve mücadele etti.

Güreşleri, çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, deve güreşlerinin geleneksel bir etkinlik olduğunu belirterek, katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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