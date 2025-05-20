Aydın'da Gençler için Trekking Etkinliği Düzenlendi

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yönelik trekking etkinliği düzenledi. Etkinlikte eğitmenler gezilen bölgeye ilişkin detayları anlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, gençleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla trekking etkinliği ile buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nin öğrencileri, trekking etkinliği ile kentin doğasını yakından tanıdı. Beşparmak Dağları boyunca uzanan, tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Latmos'ta düzenlenen etkinlik ile gençler eşsiz bir gün yaşadı. Trekking etkinliği boyunca gençlere Büyükşehir Belediyesi'nin alanında uzman eğitmenleri de eşlik etti, bölgenin tarihi hakkında öğrencilere bilgi verdi.