Aydın\'da hafif ticari araç at arabasına çarptı: 1 ölü

Serik'te Balık Avlarken Elektrik Akımına Kapılan Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde bir adam, balık avlarken oltasının yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen adam kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.