Aydın'da İsmet Sezgin İçin Lokma Hayrı Yapıldı

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlı siyasetçi İsmet Sezgin'in 8'inci ölüm yılında lokma hayrı yaptı.

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden İsmet Sezgin için Aydın'ın Efeler ilçesi Bey Camii ve Nazilli ilçesi Koca Camii önünde lokma hayrı yapıldı.

Sezgin'i saygı ve minnetle anan Başkan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Türk siyaseti tarihinde devlet adamı kişiliğiyle öne çıkan isimlerden olan, kentimizin 'İsmet Abi'si İsmet Sezgin'i saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

İsmet Sezgin, Aydın Belediye Başkanlığı'nın yanı sıra Gençlik ve Spor, Maliye, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları görevlerinde bulundu. Bir dönem ise Başbakan Yardımcılığı ve TBMM Başkanlığı yaptı.