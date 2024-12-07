Aydın'da İsmet Sezgin İçin Lokma Hayrı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın'da İsmet Sezgin İçin Lokma Hayrı Yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan İsmet Sezgin'in 8'inci ölüm yıldönümünde lokma hayrı düzenledi. Başkan Özlem Çerçioğlu, Sezgin'i saygı ve minnetle andı.

07.12.2024 14:46  Güncelleme: 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlı siyasetçi İsmet Sezgin'in 8'inci ölüm yılında lokma hayrı yaptı.

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden İsmet Sezgin için Aydın'ın Efeler ilçesi Bey Camii ve Nazilli ilçesi Koca Camii önünde lokma hayrı yapıldı.

Sezgin'i saygı ve minnetle anan Başkan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Türk siyaseti tarihinde devlet adamı kişiliğiyle öne çıkan isimlerden olan, kentimizin 'İsmet Abi'si İsmet Sezgin'i saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

İsmet Sezgin, Aydın Belediye Başkanlığı'nın yanı sıra Gençlik ve Spor, Maliye, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları görevlerinde bulundu. Bir dönem ise Başbakan Yardımcılığı ve TBMM Başkanlığı yaptı.

Kaynak: ANKA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, İsmet Sezgin, Politika, Güncel, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da İsmet Sezgin İçin Lokma Hayrı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan para kulesi yapan Özel’e sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
14:00 Suriye ve Rusya, Humus’taki muhalifleri bombaladı Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı
13:59 Katar Emiri, Suriye’deki savaşta tarafını belli etti Katar Emiri, Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
13:46 Suriye’de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam’a 10 kilometre kaldı Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 10 kilometre kaldı
20:20 ABD’nin ’yıkım filosu’ Suriye ve Irak’ta ortaya çıktı ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı
20:02 THY’den sefer iptalleri açıklaması THY'den sefer iptalleri açıklaması
19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
19:48 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore’de sular durulmuyor Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'de sular durulmuyor
19:46 Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş
19:17 Muhalifler Şam’a doğru adım adım ilerliyor Esad’a 24 saat süre tanıdılar Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
19:11 Erdoğan’ı Protesto Eden 9 Filistin Aktivisti Tahliye Edildi Erdoğan'ı Protesto Eden 9 Filistin Aktivisti Tahliye Edildi
18:57 Türkiye’de Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur Türkiye'de Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur
18:57 ’’Tesis yönetim sektörünün lisanslaşmasını istiyoruz’’ ''Tesis yönetim sektörünün lisanslaşmasını istiyoruz''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 16:12:43. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da İsmet Sezgin İçin Lokma Hayrı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.