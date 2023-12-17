13:48 • •
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3 yıl önce 12 metrelik kuyudan kurtarılan adam, arkadaşları ile yaktığı ateşe düşerek feci şekilde can verdi•
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kirazlı Mahallesi Belen Tepesi mevkiSinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı. İhbarla operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yaptığı belirlenen M.N.T.'yi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan çeşitli eşyalara da el konuldu. Gözaltına alınan M.N.T.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı - Son Dakika