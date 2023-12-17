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Aydın'da Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak kazı yapan M.N.T., suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kirazlı Mahallesi Belen Tepesi mevkiSinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı. İhbarla operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yaptığı belirlenen M.N.T.'yi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan çeşitli eşyalara da el konuldu. Gözaltına alınan M.N.T.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Aydın\'da Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı
17.12.2023 - 14:51,
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kaçak kazı yapan M.N.T., suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kirazlı Mahallesi Belen Tepesi mevkiSinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı. İhbarla operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yaptığı belirlenen M.N.T.'yi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan çeşitli eşyalara da el konuldu. Gözaltına alınan M.N.T.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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Kuşadası, Belen, Son Dakika

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