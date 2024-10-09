Aydın'da Kadına Şiddetle Mücadele İçin Karikatür Yarışması Düzenleniyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek için "2.Ulusal Kadına Şiddet Karikatür Yarışması" düzenliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kadına yönelik şiddete karşı sanatın etkili bir dil olduğuna inanıyoruz. Bu yarışma, şiddetin karşısında duran çizgilerin sesi olacak" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek için "2.Ulusal Kadına Şiddet Karikatür Yarışması" düzenliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadına yönelik şiddetin Türkiye genelinde ciddi bir sosyal sorun olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerle toplumsal bilinci artırmanın önemli olduğunu vurguladı. Çerçioğlu, "Kadına karşı şiddetin her türlüsüne dur demek zorundayız. Yarışmamız, bu konuda sanatın gücünü kullanarak toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı hedefliyor" diye konuştu.

"Bu yarışma şiddetin karşısında duran çizgilerin sesi olacak"

Başkan Çerçioğlu, kadına yönelik şiddetle mücadelede sanatın güçlü bir araç olduğunu vurgularken, herkesi yarışmaya katılmaya davet etti. Çerçioğlu, "Kadına yönelik şiddete karşı sanatın etkili bir dil olduğuna inanıyoruz. Bu yarışma, şiddetin karşısında duran çizgilerin sesi olacak. Tüm sanatçıları ve karikatüristleri, bu mücadeleye eserleriyle katkı sağlamaya davet ediyorum" ifadelrini kullandı.

Eserler, 11 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar teslim edilebilecek; jüri değerlendirmesi ise 13 Kasım Çarşamba günü yapılacak. 18 yaşından büyük bütün vatandaşların katılabileceği yarışmanın sonuçları ise 15 Kasım Cuma günü kamuoyuna duyurulacak. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye ve katılım koşullarına 'aydin.bel.tr' internet sitesinden ulaşmak mümkün.