Kaza, saat 09.00 sıralarında Terziler Mahallesi'nde meydana geldi. M.Z. (50), kullandığı 09 ALI 068 plakalı cipin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, şarampole yuvarlandı. Bir ağaca çarparak duran cipin sürücüsü M.Z. ile N.S. (60) ve E.Z. (4) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.S. ile E.Z'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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