Aydın\'da Kaza: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

AYDIN'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Günay Çimentepe (67), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmir- Aydın Otoyolu Otoyol Kavşağı bağlantı yolundaki trafik ışıklarında meydana geldi. Emir Yeşilyurt (37) yönetimindeki 06 EMY 408 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekledikten sonra yeşil ışığın yanmasıyla hareket etti. Bu sırada kamyonet, yolun sağ tarafından karşıya geçmek isteyen ve kavşakta mendil ve su sattığı belirtilen Günay Çimentepe'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Çimentepe, ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Günay Çimentepe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kamyonet sürücüsü Emir Yeşilyurt, gözaltına alındı. Sürücünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.