Aydın\'da Kıl Çadır Üretim İşletmesinde Yangın Çıktı

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AYDIN'ın Bozdoğan ilçesindeki kıl çadır üretimi yapan iş yerinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Bozdoğan ilçesinde kırsal Olukbaşı Mahallesi'ndeki kıl çadır üretimi yapılan bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, iş yerini tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında işçilerin çay molasında olduğu, bu nedenle iş yerinde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yanan iş yerinden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek amacıyla kıl çadırları gönderdiği öğrenildi. Yangına müdahale sürüyor.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın),