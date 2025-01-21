Aydın'da Koçarlı'ya 765 Milyon TL'lik Yatırım Değerlendirildi - Son Dakika
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Aydın'da Koçarlı'ya 765 Milyon TL'lik Yatırım Değerlendirildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'yı ziyaret ederek, ilçeye kazandırılan 765 milyon TL değerindeki yatırımlar hakkında bilgi verdi. Ziyarette, çeşitli projeler ve halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

21.01.2025 11:57  Güncelleme: 12:39
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç ve ekibi, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'yı ziyaret etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi tarafından Koçarlı ilçesine kazandırılan 765 milyon TL değerindeki yatırımlar değerlendirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç, Genel Sekreter Yardımcısı Vicdan Çetav ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Serdar Özmen, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'yı ziyaret etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Koçarlı ilçesine kazandırılan 765 milyon Türk Lirası değerindeki yatırımlar değerlendirildi.

Ziyarette ayrıca Koçarlı'ya kazandırılan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Atık Su Arıtma Tesisi, Adnan Menderes Anı Köşesi ve Çok Amaçlı Salonu, Koçarlı İtfaiye Binası, Yeniköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan halı saha ile hayata geçirilen yatırımlar ve Aile Tipi Koyunculuk Projesi de değerlendirildi. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçede gerçekleştirilen yatırımlar ve çalışmalar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Bürokratlar, ziyaretin ardından ilçede görev yapan Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'ye bağlı birimleri ziyaret etti. Koçarlılardan gelen talep ve önerilerin ele alındığı ziyaretlerde vatandaşlardan gelen görüşler, ilerleyen günlerde hayata geçirilecek yatırımlar için değerlendirildi.

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde hayata geçirilen yatırımların devam edeceğini belirterek, "Aydınımıza değer katmaya, güzel kentimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Koçarlı'da ve güzel Aydınımızın her bir noktasında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Koçarlı'ya 765 Milyon TL'lik Yatırım Değerlendirildi - Son Dakika

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