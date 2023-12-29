Aydın\'da kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde G.S. (25) ile kocası H.S. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S, bıçakla eşini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan H.S, emniyete götürüldü.