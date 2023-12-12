Aydın\'da Koruma Altında Bulunan Salep Soğanları Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde durdurulan otomobilde ender bulunan ve koruma altında bulunan salep soğanları bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde devriye görevi sırasında T.İ yönetimindeki 09 AGD 962 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada çuvalların içinde 130 kilo salep soğanı ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen T.İ'ye ender bulunan ve koruma altında olan bitkiyi topladığı gerekçesiyle 244 bin lira para cezası kesildi.

Salep soğanları Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.