Aydın'da Kuru İncir Sezonu 850 TL ile Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Kuru İncir Sezonu 850 TL ile Başladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da yeni kuru incir sezonu 850 TL'den başladı. Törene valiler ve üreticiler katıldı.

AYDIN'da yeni sezonun ilk kuru inciri kilosu 850 TL'den satın alındı.

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Aydın'da kuru incir sezonu başladı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte ilk kuru incir alım töreni, Aydın Ticaret Borsası'nda gerçekleştirildi. Törene, Aydın Valisi Osman Varol ve Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'un yanı sıra 16 üretici ve çok sayıda davetli katıldı. Programda sezonun ilk kuru inciri 850 TL'den satın alındı.

Vali Varol incir hasadına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın geleceğini belirtip, "Türkiye'nin dünyanın en bereketli topraklarına sahip memleketlerinden biri, Aydın'ımızın artık şehirle özdeşleşmiş en önemli tarımsal ürünü olan, ülkemizin dünyadaki üretiminin neredeyse yüzde 30'unu karşıladığı ve bunun içerisinde de Aydın'ımızın bu toplam üretimin yüzde 60'ını ortaya çıkardığı, tüm dünyada bu ürünle meşhur olmuş, dediğim gibi adıyla özdeşleşmiş incirimizin hasadı bir süre önce başladı. Öncelikle ben bu hasat döneminin hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum. Bu seneki hasadımız çok güzel başladı. Allah nasip ederse önümüzdeki pazartesi günü hasadımıza Sayın Bakanımız da katılacak. Burada birlikte olacağız. Yine mevzumuz incir olacak, yine mevzumuz üreticimiz olacak, yine mevzumuz bu işten daha fazla katma değer elde etmek olacak. Benim de bu sene ilk kez katıldığım bu törenle de fiyatını, tabii 'kılavuz fiyatı', 'sembolik' fiyatı fiyatını burada açıklıyoruz.Hayırlı uğurlu olması temennisiyle bu yılki fiyatı 850 TL olarak açıklıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi

Haber - Kamera : Melek FIRAT/ AYDIN,

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Kuru İncir Sezonu 850 TL ile Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması: Türk yatırımcılar nasıl yönlendiriliyor XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması: Türk yatırımcılar nasıl yönlendiriliyor?
Tarih verildi İstanbul’a gök gürültülü yağış geliyor Tarih verildi! İstanbul'a gök gürültülü yağış geliyor
İstanbul’da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı
Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Buzağının otomobil yolculuğu kamerada Buzağının otomobil yolculuğu kamerada
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor

15:00
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
14:47
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
14:32
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
14:24
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
13:42
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 15:20:41. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Kuru İncir Sezonu 850 TL ile Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement