Aydın'da Lokma Hayrı

Güncel

Aydın'da AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için lokma hayrı yapıldı.

Kent Meydanı'ndaki etkinlikte depremde hayatını kaybedenler için dua edilip, lokma dağıtıldı.

Burada konuşma yapan AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.