1) AYDIN'DA MAKİ YANGINI
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın makiye de sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Savrandere Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede makiliğe sıçradı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin çevreye yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da maki yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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