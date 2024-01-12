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Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet çalan zanlı tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir motosikletin çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüpheli N.T, tutuklandı. Şüphelinin daha önce işlediği suçlardan toplamda 23 yıl 1 ay 16 gün hapis cezası olduğu belirlendi. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Aydın\'ın Çine ilçesinde motosiklet çalan zanlı tutuklandı
12.01.2024 - 22:58,
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Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet çalan zanlı tutuklandı.

Çine Asayiş Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hamitabat Mahallesi'nde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yakalanan şüpheli N.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin farklı suçlardan toplamda 23 yıl 1 ay 16 gün kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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Aydın, Güvenlik, Ceza, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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