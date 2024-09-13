Aydın'da Motosiklet Kazası: Anne ve Çocuk Yaralı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki anne ve 6 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.K. (30) idaresindeki 09 AFB 257 plakalı motosiklet, Mursallı Mahallesi Mezarlık mevkisinde karşı istikametten gelen ve plakası ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada motosikletin devrilmesi sonucu kadın sürücü G.K. ile 6 yaşındaki çocuğu A.K. yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçtı.

Yaralı kadın ve çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.