Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yusuf Keskin idaresindeki 09 AHN 903 plakalı motosiklet, Mimar Sinan Mahallesi'nde ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Keskin'in cesedi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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