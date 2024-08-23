Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Kuyucak Belanova Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, 4 uçak, 4 helikopter, 3 arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

23.08.2024 21:29
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AYDIN'DA ORMAN YANGINI (2)

KONTROL ALTINA ALINDI; 1 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Aydın'da Kuyucak Belanova Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın; 4 uçak, 4 helikopter, 3 arazöz ve itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

(BİLGİ)

Haber: Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK/Aydın,

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NARİN'İN KAYBOLMADAN ÖNCE SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

NARİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI 2'NCİ GÜNÜNDE: 'SANKİ YER YARILDI İÇİNE GİRDİ' (5)

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğlen saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları sürerken, küçük çocuğun kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. 21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerde Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp eve doğru gittiği yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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