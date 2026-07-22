Aydın\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI, 20 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, çam fıstığı ağaçlarıyla kaplı 20 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Bahattin ALBAYRAK-Melek FIRAT/KUYUCAK, (Aydın),
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