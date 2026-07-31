Aydın\'da Orman Yangınına Mücadele

VALİ VAROL: DEVLETİMİZ TÜM GÜÇLERİYLE SAHADA

Aydın Valisi Osman Varol, Çine'de devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Varol, "Sahada yoğun mücadele sürüyor. Yaklaşık 500 kişi sahada yangını kontrol altına almaya, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için mücadele ediyor. Gün boyu esen rüzgar sebebiyle yangının alanı genişledi. Rüzgarın azalması ve arkadaşlarımızın aldığı tedbirlerle belirli noktalar dışında daha sakinleşmiş görünüyor. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre öğle saatine kadar rüzgarın hızı iyice düşecek. Sabah saatlerinde hava müdahalesi de başlayacak. Vatandaşlarımızla ilgili tüm tedbirleri aldık. Birtakım yerleşim yerlerimizi tedbiren tahliye ettik. O vatandaşlarımızla da ilgileniyoruz. Yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışıyoruz. Biz de alanda incelemelerde bulunduk. Sahada büyük bir mücadele var. Rabbim böyle afetler göstermesin ama devletimiz tüm güçleriyle sahada. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntıdan kurtulacağız" dedi. Vali Varol ayrıca, Mutaflar Mahallesi'nin belirli noktalarında tahliye yapıldığını sözlerine ekledi.

Tolga TAHÇI – Melek FIRAT/AYDIN,