Aydın\'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Germencik ilçesinde başlayarak rüzgarın etkisiyle Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne sıçrayan orman yangınına müdahaleyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangının çıktığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Germencik ilçesinde başlayarak rüzgarın etkisiyle Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne sıçrayan orman yangınına 30 araç ve 120 personel ile müdahale ediyor. Çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve ASKİ ekipleri de destek veriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangın bölgesine giderek incelemede bulundu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Çerçioğlu, "Öğlen saatlerinde başlayan yangına müdahale sürüyor. İtfaiye ekiplerimiz bölgede çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızı bir kez daha can ve mal güvenlikleri için yangınlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.