Aydın'da Ormanda Yangın Çıktı

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AYDIN'ın Kuyucak ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kuyucak ilçesi kırsal Belenova Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan sürdürüyor.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/Bahattin ALBAYRAK/AYDIN,