Aydın\'da Oto Tamirhanesinde Yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde, oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Zeybek Mahallesi 1508 Sokak'taki bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bir otomobilde hasar oluştu.
Olayda iş yerindeki malzemeler de yandı.
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