Aydın'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

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Aydın'ın Didim ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Hasan Usta idaresindeki 35 AE 5978 plakalı otomobil, Uslu Sitesi Kavşağı'nda U.K. idaresindeki 20 ALC 544 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil refüje çıktı.

Kazada Usta ve aracındaki 4 yolcu ile diğer otomobildeki sürücü ve 3 yolcu yaralandı.

Yaralılar Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Usta hastanedeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.