Aydın'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Aydın'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Aydın\'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Efeler'de otomobil ve motosiklet çarpıştı, 2 kişi Aydın Devlet Hastanesinde tedavi ediliyor.

24.12.2024 09:49
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Işıklı Bulvarı'nda C.U'nun kullandığı 09 C 3382 plakalı otomobil, M.G. idaresindeki 09 APB 474 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü M.G. ve yolcu konumundaki Ç.O. yaralandı.

Yaralılar Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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