Aydın'ın Köşk ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
Bekir Karaca (59) idaresindeki 35 ZLY 18 plakalı otomobil, Cumayanı Mahallesi Dibek mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Eşi Ayşe Karaca (57) ise müdahalenin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bekir Karaca'nın cenazesi ise otopsi için hastane morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Uçurumdan Düşen Araçta Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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