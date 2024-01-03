14:03 •
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi•
13:37 • •
Aydın'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Görkem Turhan (35) yönetimindeki 34 EJM 579 plakalı otomobil, Aydın- Muğla kara yolu otogar mevkisinde Hamza Yafgu'nun kullandığı (26) 09 AAG 490 plakalı traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika