Aydın'da Park ve Bahçelerde Yazlık Çiçek Dikim Çalışmaları Hız Kazandı

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla park, bahçe ve refüjlerde gerçekleştirdiği yazlık çiçek dikim çalışmalarına hız verdi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, daha yeşil Aydın için çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde çiçek dikim, temizlik, bakım, peyzaj ve çevre düzenlemesi ile rutin faaliyetlerini sürdüren ekipler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda yetiştirilen bitkiler ile Aydın'ı süslüyor. Ekipler, Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında yetiştirilen 200 bin yazlık çiçek ile ana arterler, kavşaklar ve yürüyüş yolları başta olmak üzere kentin dört bir yanında peyzaj çalışması yapıyor.

"17 ilçemizin tamamında çalışmalarımız devam edecek"

Çalışmaların devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeşil alanlarımızı mevsimine uygun çiçeklerle süslemeye özen gösteriyoruz. Güzel Aydın'ımız için çalışmaya, hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturmaya devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımız devam edecek" dedi.